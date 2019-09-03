ЗВЕЗДЫ

Анастасия Решетова показала свою маленькую «девочку»

За месяц до родов в домашнем зверинце возлюбленной Тимати случилось прибавление, о чем она рассказала в Instagram.

Анастасия Решетова показала свою маленькую «девочку»
Анастасия Решетова и Тимати. Фото: Instagram / @volkonskaya.reshetova

Совсем мало времени остается у Анастасии Решетовой и Тимати до встречи с их сыном. Малыш появится на свет ориентировочно в октябре, а сейчас беременная Настя «тренируется» на кошках – у нее уже было три любимых котика, которых она холила и лелеяла, а теперь их стало четверо.

В июле она призналась, что трех пушистых хулиганов ей мало, после чего Тимати лично пообещал подарить своей возлюбленной котенка. Это обещание он выполнил. Новый котенок той же расцветки, что и предыдущие, оказался девочкой, и Анастасия уже показала ее в stories.

«Реалити-шоу про котов продолжается. У нас теперь девочка Саванна появилась. Мальчики привыкают», — поделилась она своей радостью.

Подписчиков блога Анастасии её внезапная любовь к кошкам очень забавляет, а потому на сообщение девушки «А я вот ждала осень. Догадайтесь почему» кто-то ответил остроумно: «Чтобы купить еще одного кота».

У Анастасии Решетовой появилась кошечка по имени Саванна. Фото
У Анастасии Решетовой появилась кошечка по имени Саванна. Фото: Instagram
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Анастасия РешетоваАнастасия Решетова беременностьТимати

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Анастасия Решетова показала свою маленькую «девочку»
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