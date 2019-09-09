Семейный архив: бывшая жена Машкова поделилась фото с детьми

Артистка Елена Шевченко, бывшая жена знаменитого актера Владимира Машкова, поделилась со своими подписчиками архивной фотографией, сделанной 10 лет назад.

На снимке запечатлены ее дочь актриса Мария Машкова, снискавшая славу после сериала «Не родись красивой» и сын Никита, который прославился на ниве писательства.

Сейчас Марии 34 года, Никите – 25. Есть еще один сын, которого нет в кадре – 17-летний Всеволод.

С Владимиром Машковым Елена Шевченко разошлась практически сразу после рождения дочери. Своих сыновей она родила во втором браке. Бывшие супруги практически не общались, а Марию до 7 лет воспитывала бабушка из Новосибирска. Однако позже девочка переехала к маме в Москву и сразу вышла на сцену, начав свою актерскую карьеру.

По словам Марии, она долгое время таила обиду на родителей. Ей казалось, что они могли бы больше уделять ей внимания. Избавиться от проблемы ей помогли книги по психологии. Она приняла своих маму и папу такими, как они есть и сумела выстроить с ними доверительное общение.