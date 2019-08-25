ЗВЕЗДЫ

Мария Машкова разместила первый совместный снимок с отцом в соцсети

34-летняя актриса сфотографировалась для Instagram с Владимиром Машковым, а тот не стал сопротивляться.

Мария Машкова разместила первый совместный снимок с отцом в соцсети
https://www.instagram.com/masha_mashkova_official/

Дочь актера, 34-летняя Мария Машкова, пошла по стопам отца. Играет в спектаклях, снимается в кино. Она же мама двух прекрасных дочурок, 9-летней Стефании и 7-летней Александры.

Когда же девушка год назад завела Instagram, все ждали от нее фотографий и звездного отца. Как-никак, а они с Владимиром Машковым очень близки. Только вот актриса не стала паразитировать на папином имени, а большую часть постов посвятила воспитанию детей.

Однако на днях Мария таки сделала исключение. И выложила первый за все время совместный снимок.

«Всем, кто подписался ради этого момента, но терпеливо ждал», — пошутила Машкова в подписи под фото.

Мария также добавила, что на фото родитель согласился с единственным условием. А именно захватить китайский Instagram-рынок.

«Там очень хорошо собрал его фильм «Движение вверх». Кто знает китайский? Подкиньте пару хештегов», — добавила она.

К слову, актеру, кажется, лишь польстило такое внимание дочери. Ведь если на первой фотографии он серьезен и сосредоточен, то на второй нежно улыбается и целует наследницу.

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Тэги:

«Движение вверх»Владимир Машковзвездная семьяЗвездные детиМария Машкова

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Мария Машкова разместила первый совместный снимок с отцом в соцсети
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