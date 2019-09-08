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Факт из прошлого: Алла Пугачева благословила Москву

Это произошло 22 года назад, но ее поклонники до сих пор вспоминают этот момент.

Факт из прошлого: Алла Пугачева благословила Москву
Алла Пугачева. Фото: Global look press

В 1997 году Алла Пугачева выступила на грандиозном представлении-дивертисменте в честь 850-летия Москвы. На закрытии концерта в Лужниках Примадонна исполнила очень патетичную композицию «Москва на все времена». Ее авторы – Максим Дунаевский и Кантор Герц.

Во время ее исполнения Алла Борисовна под звон церковных колоколов перекрестила зрителей, находящихся в спортивном комплексе.

Фанаты Аллы Борисовны обратились на своей страничке к властям города с просьбой сделать эту песню гимном Москвы. Пока особого ажиотажа в поддержку инициативы не наблюдается.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, рассказывающий о любви Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой. Они 11 лет прожили вместе, зарегистрировав брак не только в мэрии Питера (лично Собчаком), но и на небесах – в православном храме. Позже, после официального развода, им пришлось пройти сложную процедуру развенчания.

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Факт из прошлого: Алла Пугачева благословила Москву
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