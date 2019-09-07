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В Сети появилось видеопоздравление Пугачевой на День города 22-летней давности

Концерт, посвященный 850-летию Москвы, состоялся в Лужниках в 1997 году.

В Сети появилось видеопоздравление Пугачевой на День города 22-летней давности
Алла Пугачева/ globallookpress. com

Фанатская страничка Аллы Пугачевой в Instagram в честь Дня города Москвы разместила архивное видео с выступлением своей любимицы. В кадре – Примадонна, поющая песню «Москва на все времена».

С трудом верится, но зрелище, которое видит в кадре зритель происходило 22 года назад. В честь 850-летия столицы России в Лужниках было организовано грандиозное представление-дивертисмент. Алла Борисовна закрывала его песней Максима Дунаевского и Кантора Герца.

Это необычный образ для Примадонны, поскольку патетика у произведения просто зашкаливает.

Вот несколько строк из него:

«На все времена здравствуй,

На все времена здравствуй,

Мой город, пророк, мессия,

Москва – сердце России!»

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В Сети появилось видеопоздравление Пугачевой на День города 22-летней давности
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