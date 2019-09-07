В Сети появилось видеопоздравление Пугачевой на День города 22-летней давности

Фанатская страничка Аллы Пугачевой в Instagram в честь Дня города Москвы разместила архивное видео с выступлением своей любимицы. В кадре – Примадонна, поющая песню «Москва на все времена».
С трудом верится, но зрелище, которое видит в кадре зритель происходило 22 года назад. В честь 850-летия столицы России в Лужниках было организовано грандиозное представление-дивертисмент. Алла Борисовна закрывала его песней Максима Дунаевского и Кантора Герца.
Это необычный образ для Примадонны, поскольку патетика у произведения просто зашкаливает.
Вот несколько строк из него:
«На все времена здравствуй,
На все времена здравствуй,
Мой город, пророк, мессия,
Москва – сердце России!»