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История любви: поклонники Пугачевой создали трогательный клип о ней и Киркорове

В ролике собраны самые яркие моменты взаимоотношений короля поп-музыки и Примадонны.

История любви: поклонники Пугачевой создали трогательный клип о ней и Киркорове
Алла Пугачева/globallookpress.com

Проследить историю взаимоотношений Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова предложили поклонники певицы. Они смонтировали клип из архивных кадров с участием бывших мужа и жены. Ролик активно тиражируется по фанатским страницам артистов.

Напомним, Алла и Филипп оформили свои отношения в 1994 году, регистрацию брака проводил сам Анатолий Собчак, мэр Петербурга. Одним гражданским оформлением брака они не обошлись, позднее обвенчавшись в храме. Однако это не стало гарантией прочности их взаимоотношений, через 10 лет Алла Борисовна встретила 25-летнего Галкина и в 2005 году разошлась с Киркоровым. Позже их развенчали в церкви. По иронии судьбы, с Максимом ее познакомил сам Филипп.

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История любви: поклонники Пугачевой создали трогательный клип о ней и Киркорове
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