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Женатый мужчина: Киркоров опубликовал архивные фото 1998 года

В то время король российской эстрады был в браке с Аллой Пугачевой.

Женатый мужчина: Киркоров опубликовал архивные фото 1998 года
Филипп Киркоров/globallookpress.com

И все-таки Филипп-Киркоров сильно грустит по временам, когда он счастливо жил в браке с самой Примадонной и пел вместе с ней любимую миллионами песню «Зайка моя».

В сторис своего Instagram король российской поп-музыки запустил целую серию фото из далекого 1998 года, где он молодой и стройный упоительно поет хиты 90-х. В то время он жил с Аллой Борисовной уже четвертый год.

Филипп Киркоров. Фото
Филипп Киркоров/ instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Поженилась звездная пара в 1994 году, регистрировал их брак сам мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. А в 2005-м они уже разошлись.

И сейчас есть возможность посмотреть, каким восторженным был тогда Филипп. Говорят, что сама Мадонна называла Филиппа Киркорова самым красивым мужчиной России.

Филипп Киркоров. Фото
Филипп Киркоров/ instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

В этом белом костюме он, стоя на сцене, признавался Алле в любви, которая тайно наблюдала за ним с балкона. Видеокадры с этим душещипательным музыкальным посланием помнят, пожалуй, все граждане постсоветского пространства.

Филипп Киркоров. Фото

Знаменитый гламур Киркорова в то время был еще достаточно сдержанным. Вот такие скромные шубки носил тогда певец.

Филипп Киркоров. Фото
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/?hl=ru

Впрочем, замашки короля российской поп-музыки у Филиппа Бедросовича уже ощущались.

Филипп Киркоров. Фото
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/?hl=ru
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Женатый мужчина: Киркоров опубликовал архивные фото 1998 года
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