Женатый мужчина: Киркоров опубликовал архивные фото 1998 года

В то время король российской эстрады был в браке с Аллой Пугачевой.

И все-таки Филипп-Киркоров сильно грустит по временам, когда он счастливо жил в браке с самой Примадонной и пел вместе с ней любимую миллионами песню «Зайка моя».

В сторис своего Instagram король российской поп-музыки запустил целую серию фото из далекого 1998 года, где он молодой и стройный упоительно поет хиты 90-х. В то время он жил с Аллой Борисовной уже четвертый год.

Поженилась звездная пара в 1994 году, регистрировал их брак сам мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. А в 2005-м они уже разошлись.

И сейчас есть возможность посмотреть, каким восторженным был тогда Филипп. Говорят, что сама Мадонна называла Филиппа Киркорова самым красивым мужчиной России.

В этом белом костюме он, стоя на сцене, признавался Алле в любви, которая тайно наблюдала за ним с балкона. Видеокадры с этим душещипательным музыкальным посланием помнят, пожалуй, все граждане постсоветского пространства.

Знаменитый гламур Киркорова в то время был еще достаточно сдержанным. Вот такие скромные шубки носил тогда певец.

Впрочем, замашки короля российской поп-музыки у Филиппа Бедросовича уже ощущались.