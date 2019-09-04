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Дело Филиппа Киркорова: лидеру группы Space суд отказал в апелляции

Адвокат короля российской поп-сцены уверен, что Дидье Маруани на этом не остановится.

Дело Филиппа Киркорова: лидеру группы Space суд отказал в апелляции
Киркоров и Крутой/globallookpress.com

Дидье Маруани, солист некогда популярной группы Space продолжает судебные разбирательства с Филиппом Киркоровым. Французский музыкант считает, что российский исполнитель занимается плагиатом и в своей песне «Жестокая любовь» применял часть его композиции Symphonic Space Dream.

Здесь правда не совсем понятно, почему обвиняется именно Киркоров, а не композитор мелодии Олег Попков. Но француз с 2016 года упорно настаивает на виновности именно певца.

С тех пор состоялось немало судов, прошли сотни расследований. Одно из последних дел – это требование со стороны Дидье компенсации у Киркорова в размере более 270 млн рублей. Московский городской суд отклонил иск француза, тот подал на апелляцию. И вот отказано и в ней, рассказали на сайте КП.

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Дело Филиппа Киркорова: лидеру группы Space суд отказал в апелляции
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