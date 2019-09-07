Микелла Абрамова с нежностью поздравила сестру с 13-летием

Как известно, у певицы Алсу большая семья. Уже больше 13 лет она состоит в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, которому подарила двух дочерей и сына Рафаэля. Если младшего наследника артистка предпочитает скрывать от глаз общественности, то с дочками время от времени выходит в свет. Микелла Абрамова даже приняла участие в шоу «Голос. Дети» и стала знаменита на всю страну.

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Из-за скандала, связанного с накруткой голосов на музыкальном проекте, дочь певицы подверглась травле, но потом ей удалось восстановить репутацию. Микелла записала совместный трек с Ержаном Максимом, которому многие и пророчили победу. Девочка продолжает заниматься с музыкой и даже обрела своих поклонников. 7 сентября она разместила в соцсети несколько архивных фото со своей сестрой Сафиной. Юная артистка поздравила сестру с днем рождения.

На снимках они запечатлены то на отдыхе, то в бассейне, то в студии для фотосессий. На многих кадрах Микелла с нежностью обнимает сестру. «С днем ​​рождения, ЛУЧШАЯ старшая сестра в мире… Спасибо, что всегда заставляешь меня улыбаться и смеяться, всегда рядом со мной… Я не могу представить свою жизнь без тебя!», — написала Микелла.

Некоторые поклонники присоединились к поздравлениям. Они отметили, что у Алсу очень дружные дети. «Вы чудесные! Обе талантливые, воспитанные, милые девушки», «Девочки, вы такие дружные, добрые и чуткие», «Вы как две куколки! Такие красивые!», «Милота этих фото зашкаливает», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Сафине исполнилось 13 лет. Она тоже увлекается музыкой, но пока не определилась с будущей профессией. Многие ей пророчат карьеру модели.

А ваши дети тепло общаются или любят соперничать?