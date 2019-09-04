Звездный стиль

Алсу отметилась в новой фотосъёмке в черном плаще с пайетками

Знаменитость обновила осенний гардероб.

Алсу отметилась в новой фотосъёмке в черном плаще с пайетками
Алсу (Фото: Globallookpress.com)

36-летняя Алсу опубликовала на личной страничке в Instagram понравившийся снимок из недавней фотосессии. Певица обновила осенний гардероб вслед за 41-летней актрисой Екатериной Климовой. В кадре знаменитость предстала в черном дизайнерском плаще, украшенном серебристыми пайетками. Свой образ певица дополнила туфлями-лодочками на каблуке. В качестве фона артистка выбрала стилистический интерьер — в виде шахматной доски с увеличенными в размерах фигурами.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в фотосессии Алсу участвовала вместе с дочками: 12-летней Сафиной и 11-летней Микеллой. В одном из интервью супруга бизнесмена Яна Абрамова объяснила, почему до сих пор скрывает от прессы и поклонников трехлетнего сына Рафаэля. По словам певицы, она охотно рассказывает подписчикам о творческих планах и новых проектах. Однако не считает, что ее дети являются частью пиар-кампании. Алсу предпочитает не афишировать личную жизнь. При этом исполнительница разрешила Микелле участвовать в вокальном проекте «Голос. Дети» на Первом канале.

А вам понравился осенний образ певицы Алсу в новой фотосессии?

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АлсуЗвездный стиль

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Алсу отметилась в новой фотосъёмке в черном плаще с пайетками
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