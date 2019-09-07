Микелла Абрамова станет гостьей шоу «Пятница с Региной»

В последних числа августа этого года в интернете стартовал третий сезон популярного шоу супруги Влада Топалова «Пятница с Региной». За это время в гостях у Регины Тодоренко побывали самые разные российские знаменитости, не станет исключением и новый сезон.

Так, например, одной из участниц программы станет 11-летняя дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Об этом своим многочисленным поклонникам и зрителям сообщила сама ведущая в сторис своей страницы в Instagram.

Конечно, Микелле, несмотря на то, что ее артистическая карьера еще в самом начале, ей есть, что рассказать о своих первых шагах в шоу-бизнесе. Она стала одной из победительниц скандального проекта «Голос.Дети», а позже записала клип с другим победителем шоу Ержаном Максимом.

Напомним, накануне портал Teleprogramm.pro сообщал о том, что жена Влада Топалова расширила свои возможности. И теперь, кроме «сольного» участия артистов в шоу Регины, она будет приглашать к себе домой и семейные пары. Так, уже состоялись съемки с солистом группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым и его женой.