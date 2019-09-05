Дженнифер Энистон раскритиковали за «темнокожие» фото

Новая серия фотографий известной актрисы для журнала InStyle стала поводом для возмущения ее преданных поклонников. Наибольшее негодование вызвал снимок, размещенный на обложке нового выпуска издания. По мнению многих фанатов Энистон, ее лицо на фото слишком темное.

Бурная дискуссия развернулась на странице журнала в Instagram. Среди комментариев были такие: «Слишком коричневая», «Блэкфейс», «Это восковая фигура. Где Дженнифер?».

Всего в журнале появилось пять фотографий голливудской звезды. Но самые острые споры вызвала та, где она изображена в черном топе. «В 2019 году, если вам на обложке нужна женщина с коричневой кожей, вы можете поместить на обложку женщину с коричневой кожей», — возмутился один из читателей.

Тем не менее, многие другие комментаторы, напротив, высказались в защиту Энистон. «Может быть, она просто использовала автозагар. Расслабьтесь, народ. Мне нравится», — написала одна из читательниц.