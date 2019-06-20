50-летнюю Дженнифер Энистон засняли в бикини на пляже

Дженнифер Энистон отлично провела время в компании коллег по легендарному сериалу «Друзья». Подруги были замечены папарацци в мексиканском Кабо-Сан-Лукас, где они отмечали 55-летний юбилей Кортни Кокс.

В соцсетях распространились совместные фотографии Дженнифер, Кортни и Лизы Кудроу. Поклонники отметили, что для «полного счастья» знаменитому актерскому составу не хватает в компании Чендлера, Росс и Джоуи. Многие восхитились тем, что дамы находятся в отличной физической форме.

Особенно понравилось фанатам сериала, какой моложавой и подтянутой выглядит в своем бикини 50-летняя Энистон.

В прошлом году Энистон пережила болезненный развод с супругом Джастином Теру. Актриса решила с головой уйти в работу. Любимое дело помогло восстановить душевное равновесие, сейчас звезда вновь готова ходить на свидания. Энистон уверена, что обязательно встретит свою половинку, нужно только подождать.