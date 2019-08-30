Стало известно с кем встречается разведенная Дженнифер Энистон

На этот раз звезда выбрала мужчину не из мира шоу-бизнеса.

Стало известно с кем встречается 50-летняя Дженнифер Энистон. Она совсем недавно пережила развод со своим вторым супругом – Джастином Теру. Разрыв отношений был очень болезненным для актрисы, но новое увлечение смогло залечить раны.

Австралийское издание NW сообщает, что Энистон закрутила роман с мужчиной, который не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Зато он успешно занимается бизнесом и сколотил внушительное состояние.

Репортеры издания называют ухажера звезды мультимиллионером, но его имя пока не называют.

Известно, что пара познакомилась не на светском мероприятии, как это принято в данном кругу. Чтобы найти партнера Энистон обратилась в специальное агентство, которое берется подобрать вторую половинку даже для звездных клиентов.

Чем больше денег у человека, тем больше шансов на успешные отношения. Ведь гонорар агентства только за первое свидание составляет 750 тысяч долларов. Выплачивается сумма каждым из встречающихся.

Очевидно, Дженнифер Энистон не стала экономить и «купила» свидание, которое оказалось успешным, пишет 7days.ru.

Несмотря на то, что издание не называет имени возлюбленного актрисы, приводится несколько слов, которые он сказал репортеру NW.

Энистон он назвал невероятной женщиной и ради отношений с ней мужчина готов на все.

«Если бы она пожелала 10 детей, я согласился бы без колебаний. Я буду обращаться с ней, как с королевой и хочу стать ее партнером до конца жизни», — признается мультимиллионер.

Он отметил, что не так красив как Брэд Питт, первый супруг Энистон, но ни за что не предаст ее.

«Хочу чтобы воспоминания и о Питте, и о Теру навсегда стерлись из ее памяти!» — признается мужчина.

Ранее голливудский актер Брэд Питт признался, что все годы после развода с Дженифер Эннистон тоскует по бывшей жене. В кругу друзей он называет Энистон любовью всей своей жизни, пишет сайт argumenti.ru.