«Хочу их позора»: Боня ополчилась против хейтеров, оскорбляющих ее близких

Виктория Боня является не только моделью, телеведущей, но и блогером. Она завела отдельную страничку в Instagram, где делится бьюти-советами с подписчиками. А вот на своей личной странице светская львица публикует снимки с дочкой, рассказывает о личных достижениях и переменах в жизни. Так недавно она переехала с дочерью Анджелиной из Монако в Лондон. Это вызвало бурные обсуждения в Сети.

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Обычно Виктория редко реагирует на комментарии злопыхателей. Однако на днях терпение девушки закончилось. Она решила начать борьбу с теми, кто нелестно высказывается о ней и ее близких.

«Уххх! Сегодня я выложу фото-скрины хейтеров — эти люди хейтят и преследуют меня годами, их больная фантазия продуцирует бред, который они потом распространяют! Причём оскорбляют не только меня, но и мою мать и даже дочь! Я хочу, чтобы каждый из вас, кто знает их лично, прислал мне ещё больше информации об этих людях, их детях и мужьях! Будут отвечать перед законом», — заявила Боня.

Она намекнула, что люди, которые задели ее чувства или оскорбили ее родных, предстанут в суде. «Хочу их позора, какого они заслужили и сами себе выкопали», — добавила Виктория.

Одни поклонники поддержали девушку, а другие считают, что ее затея не улучшит ситуацию.«Сколько вы не будете проводить такую процедуру, их меньше не станет, ну и второе-никто не запретит им думать так в своей голове», «Это несчастные люди, которые не реализовались в жизни с кучей комплексов! Блокируйте таких людей», «Выкладывайте и подавайте в суд!», «По опыту бессмысленно, Вик. Они размножаются почкованием», — отреагировали подписчики.

А вы бы что сделали на месте Бони?