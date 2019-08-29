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Школьные заботы: семилетняя дочка Виктории Бони пойдет во второй класс

Наследница телеведущей Анджелина начала учиться во французской школе в шесть лет.

Школьные заботы: семилетняя дочка Виктории Бони пойдет во второй класс
Виктория Боня. Фото: globallookpress.com

В марте дочери Виктории Бони исполнилось семь лет. Как и все ее ровесники, 1 сентября Анджелина пойдет в школу, но, как выяснилось, не в первый класс, а уже во второй.

Как рассказала Боня порталу Teleprogramma.pro, в шесть лет ее дочь начала учиться во французской школе. Влиться в учебный процесс девочке оказалось несложно. С двух лет она ходит в детский сад, поэтому давно уже привыкла вставать в определенное время. Кроме того, в садике программа обучения детей старшей группы практически не отличается от школьной.

«В детском саду они делали все то же самое, что и в школе. Почему она должна терять год, если программа та же самая, в том же объеме, только тут – сад, а тут – школа», – говорит Виктория.

Модель отметила, что ее наследница вполне справляется с учебой. А когда она делает ошибки, мама ей немного помогает с заданиями. Сама Анжелина подтвердила, что уже соскучилась по школе за летние каникулы, на которых она успела погостить у бабушки и у отца Александра Смерфита.

В беседе с нашим корреспондентом Боня добавила, что в учебном заведении дочь внешне не выделяется из рядов ее сверстников. В вопросе школьной одежды светская львица занимает принципиальную позицию, считая, что чрезмерно баловать ребенка не стоит.

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Школьные заботы: семилетняя дочка Виктории Бони пойдет во второй класс
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