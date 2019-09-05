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«Разлеглась прынцесса»: Ревва посмеялась над Лободой в самолете

Светлана показала, в каких условиях ей приходится спать на гастролях.

«Разлеглась прынцесса»: Ревва посмеялась над Лободой в самолете
Лобода/instagram.com/lobodaofficial/

Светлана Лобода продемонстрировала в Сети, как она вынуждена спать во время гастролей. Рабочий график певицы настолько плотный, что нормальный отдых в домашних условиях у нее бывает редко. Поэтому звезде ничего не остается, как укладываться прямо в самолете.

Впрочем, все не так уж и плохо. В отличие от многих россиян, которые ютятся в лайнерах на тесных сидениях эконом-класса, Лобода летает на частном самолете с отдельной комнатой, где можно вполне уютно разместиться на мягком диване.

Судя по подписи к фото, Светлану в бархатной пижаме и повязке на глазах запечатлели по дороге в Клайпеду.

«Иди ко мне», — обратилась Лобода в комментариях к своей подруге Анжелике Ревве, супруге знаменитого комика. Та тут же отреагировала шуткой: «А ну подвинься! Разлеглась прынцесса».

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«Разлеглась прынцесса»: Ревва посмеялась над Лободой в самолете
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