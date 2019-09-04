Нижнее белье, которое носила Бузова, продают за пять тысяч рублей

Порой в Интернете появляются очень необычные объявления. Кто-то продает автографы звезд, другие машины или документы, которые ранее принадлежали артистам. Как оказалось, можно приобрести даже нижнее белье, которое носила Ольга Бузова. На днях муж Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, наткнулся на объявление, где предлагают приобрести трусики Ольги за пять тысяч рублей.

«Эти трусики реально Ольги Бузовой — никакого обмана. Получила я их после съемок нашей рекламы, в которой сама Ольга надевала их на себя! Фанатам Ольги, добро пожаловать», — говорится в объявлении. Увидеть такое Дмитрий не ожидал.

«Аааааааааа!!! Это что?! Я искал антикварные кресла для своей студии, честное слово, а Оля вообще в курсе?! Скажите ей… Ох… Раз такое дело, пойду поищу, может там ещё какие трусы продаются», — написал супруг Гагариной.

Поклонники тоже были удивлены такому повороту событий. Одни начали шутить над Бузовой, другие назвали «гением» того, кто разметил объявление. «Главное чтобы трусики Полины не обнаружились», «Дорогие друзья, дружно ищем номер Бузовой и звоним ее, говоря, что ее потерянные трусы уже на Авито», «Да-да, после этого поста, цена точно увеличится вдвое», «Гениально! И + коротко о том, как хайпануть! Браво маркетингу!», — прокомментировали пост подписчики.

Пока сама Ольга не отреагировала на объявление. Поклонники не исключают, что на самом деле бикини ей не принадлежит. Они заметили, что на трусиках отсутствуют завязки, хотя на фото, где певица позирует, они есть.

А вы бы купили вещь, которая принадлежала вашему кумиру?