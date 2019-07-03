Гагарина и Исхаков не стеснялись выражать чувства в центре Парижа

Певица вспомнила, как шесть лет назад супруг сделал ей предложение во французской столице.

Полина Гагарина вместе с супругом Дмитрием Исхаковым наслаждается отдыхом в Париже и с удовольствием делится с подписчиками своей радостью от долгожданной поездки во французскую столицу.

В этот раз 32-летняя певица поделилась романтическим снимком, сделанным на одном из мостов Парижа. На фото они с мужем целуются, не стесняясь окружающих. Гагарина также вспомнила, что именно на этом месте шесть лет назад Исхаков сделал ей предложение.

«На этом мосту всех влюблённых @isxakov 6 лет назад сделал мне предложение! Единственное, что он смог выговорить: «Будь моей…» Вот стала и не жалею ни разу!», – подписала нежный снимок в Instagram Полина.

В комментариях подписчики пожелали счастья и долгих лет совместной жизни супругам, а также отметили, что Полина и Дмитрий — очень красивая и гармоничная пара.

«Как романтично», «Красивая пара», «Счастья и любви на долгие годы», «Будьте счастливы и пусть у вас будут только прекрасные и замечательные дни», «Будьте счастливы! Пусть у вас ещё будут детки, как продолжение Вашей любви», «Очень красивая пара! Счастья и любви вам!», – пожелали поклонники супругам.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что Полина Гагарина может на год уехать в Китай, чтобы строить международную карьеру певицы.