Звездный стиль

Бузова в кружевном бюстгальтере и платье-жакете поужинала в ресторане

Поющая телеведущая вернулась в Москву со съемок на Бали и решила провести вечер на яхте.

Бузова в кружевном бюстгальтере и платье-жакете поужинала в ресторане
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова не теряет надежду найти любовь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ради этого в конце лета телеведущая отправилась на съемки нового шоу «План Б» с Тимуром Батрутдиновым. По условиям проекта, Тимур на протяжении трех недель подыскивал женихов для Оли, а певица — для него. В том случае, если никто из участников не завоюет сердец главного героя или героини, то Бузова и Батрутдинов должны пожениться.

Со съемок в Москву ведущая телестройки вернулась счастливая. До премьеры шоу поклонникам остается только гадать, чем закончилось знакомство девушки с потенциальными женихами. Однако в первый же день Ольга отправилась гулять по столице и поужинала в ресторане на воде. Для вечернего променада она выбрала белое платье-жакет, которое подчеркнуло загорелые ноги певицы. Благодаря глубокому декольте было видно, что звезда также надела полупрозрачное кружевное белье.

«Моя величественная грациозная Москва! Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает», — написала Бузова.

Поклонники пришли к выводу, что свою любовь девушка так и не обрела, так как продемонстрировала столь откровенный образ. «Когда купила красивое бельё, а показать не кому», «Оля… Хотя бы топ поддела, что ли», «В ресторан пускают в такой одежде?! Не знает, чем привлечь к себе внимание», «Вульгарный образ», — прокомментировали пост подписчики.

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Бузова в кружевном бюстгальтере и платье-жакете поужинала в ресторане
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