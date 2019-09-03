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Лопес в кроп-топе и платье в горох отметилась в Сан-Тропе с возлюбленным

Певица приехала на Лазурный берег, чтобы побывать на вечеринке друга.

Лопес в кроп-топе и платье в горох отметилась в Сан-Тропе с возлюбленным
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес. фото: globallookpress.com

Дженнифер Лопес в августе побывала в Москве и Санкт-Петербурге. Певица дала концерты в рамках большого гастрольного тура «Its my party», приуроченного к ее юбилею. Артистка зажигательно танцевала в откровенных костюмах, демонстрируя, что находится в превосходной форме. После завершения гастролей звезда позволила себе отдохнуть в компании возлюбленного Алекса Родригеса. Они приехали в Сан-Тропе по приглашению друга, который решил устроить вечеринку в честь своего дня рождения.

Тусовка была организована на роскошной яхте, куда Лопес пришла в смелом пляжном образе. Белоснежный кроп-топ обнажил рельефный пресс звезды, а синяя юбка в горох с разрезом до самой талии продемонстрировала ее загорелые бедра. Волосы она собрала в аккуратный пучок и дополнила образ крупными серьгами-кольцами и солнцезащитными очками с белой оправой. Дженнифер находилась в хорошем настроении. Она улыбалась, общаясь с возлюбленным.

С собой во Францию певица привезла близнецов Макса и Эмму, но они остались на берегу с нянями. Похоже, что позже Лопес решила искупаться. На снимке, который сделали уже не папарацци, а, скорее всего, избранник артистки, она позировала в белоснежном купальнике с дерзкой надписью «Вечно молода». Певица приспустила пляжную накидку горчичного цвета, показав прокачанное тело. Поклонники пришли в восторг от ее формы.

К слову, Дженнифер хорошо заработала за время тура. Она вошла в десятку самых богатых исполнительниц планеты по версии Forbes. Звезда занимает седьмое место, с доходом 47 миллионов долларов за год. Скоро также выйдет фильм с ее участием «Стриптизерши», который тоже принесет певице заработок. К слову, Лопес готовится к свадьбе. Поклонники не сомневаются, что она устроит роскошное торжество.

А вы были на концерте Дженнифер Лопес?

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Лопес в кроп-топе и платье в горох отметилась в Сан-Тропе с возлюбленным
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