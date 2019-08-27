В повседневном стиле: Ходченкова выбрала платье-рубашку и брюки-дудочки

36-летняя Светлана Ходченкова выбрала повседневный стиль с акцентом на удобство и практичность. На личной страничке в Instagram актриса из фильма Станислава Говорухина «Благословите женщину» опубликовала свежее фото из недавней фотосессии, описав свой наряд. Так, по словам девушки, платья занимают в ее личном рейтинге второе место после универсальных джинсов. Светлана уверена, что в таком образе она выглядит «живой и настоящей». Ходченковой не нравятся постановочные кадры и сковывающая движения одежда.

«Платье с рукавом три четверти сшито из такой ткани, которая, конечно, может и помяться, но зато это придаёт ей некую живость… А для меня, как для актрисы, любое внешнее движение, любой жест очень важен, ведь это позволяет увидеть то, что называется внутренним миром человека. И если одежда в этом помогает, это же прекрасно и то, что нужно», — заверила Светлана.

Для фотосессии актриса выбрала полосатое бело-черное платье-рубашку с тканевым пояском. К наряду знаменитость подобрала зауженные брюки-дудочки, кстати, этот фасон предпочитает Примадонна отечественного шоу-бизнеса. Не забыла Ходченкова и о лаконичных белых туфлях-лодочках, отказавшись от аксессуаров и украшений.