«Короче-2019»: Ходченкова, Шпица и Пересильд продемонстрировали эффектные образы

В пятницу, 16 августа, в Калининграде состоялось торжественное открытие фестиваля короткометражных картин «Короче». Перед началом мероприятия знаменитости прокатились на теплоходе, а потом проследовали в кинотеатр на конкурсный показ. По красной дорожке в эффектных нарядах прошли такие известные российские актрисы, как Оксана Акиньшина, Светлана Ходченкова, Катерина Шпица, Юлия Пересильд, и другие.

Светлана Ходченкова выбрала для мероприятия строгий образ, состоящий из модных удлиненных черных шорт и блузки. Дополнила свой «лук» знаменитость черными очками и босоножками с тонкими ремешками.

Екатерина Шпица пришла на фестиваль в длинной юбке и бежевом топе, поверх которого надела удлиненный жакет нюдового оттенка. Волосы актрисы убрала в высокий аккуратный пучок.

Юлия Пересильд блистала на красной дорожке в вечернем изумрудном платье с запахом леопардовой расцветки. Волосы знаменитость разделила на пробор и сделала «голливудскую» волну.

В этом году на фестивале будет показано 37 короткометражных фильмов. Фестиваль продлится три дня. В состав жюри входят Виктория Исакова, Павел Деревянко, Петр Буслов, Александр Цыпкин, Игорь Толстунов и Антон Малышев.