Котова поздравила себя с днем рождения «Третьим сентября» Шуфутинского

Певица родилась именно в ту дату, которую каждый год отмечают пользователи Сети определенным хитом.

3 сентября — день рождения певицы Татьяны Котовой, которую все знают как «Мисс Россия — 2006» и одну из блондинок «ВИА Гры». Красавице исполнилось 34 года, она активно занимается сольной карьерой и до сих пор еще не вышла замуж.

«Карьера, реализация идей, моя команда, путешествия, концерты и добрые люди — это все что меня наполняет и вдохновляет. Я знаю у нас впереди ещё много нового, неизведанного, творческого, мелодичного, взрывного», — написала артистка в Instagram, поздравляя себя с праздником.

Она поблагодарила всех своих помощников, близких и, конечно же, поклонников за поддержку. Ну и чтобы не выпадать из тренда добавила хештэг #якалендарьПеревернуИсноваТРЕТЬЕсентября. Очевидно, для певицы эта песня Шуфутинского имеет большее значение, чем для всех остальных пользователей Интернета, вспоминающих о ней в эту дату.

Добавим, что Котова нередко балует своих подписчиков откровенными фото. Когда ей сделали замечание по этому поводу, Татьяна ответила, что просто делится своим настроением.

А вы слушаете сольные песни Котовой?