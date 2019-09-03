ЗВЕЗДЫ

Котова поздравила себя с днем рождения «Третьим сентября» Шуфутинского

Певица родилась именно в ту дату, которую каждый год отмечают пользователи Сети определенным хитом.

Котова поздравила себя с днем рождения «Третьим сентября» Шуфутинского
Татьяна Котова отмечает день рождения 3 сентября. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

3 сентября — день рождения певицы Татьяны Котовой, которую все знают как «Мисс Россия — 2006» и одну из блондинок «ВИА Гры». Красавице исполнилось 34 года, она активно занимается сольной карьерой и до сих пор еще не вышла замуж.

«Карьера, реализация идей, моя команда, путешествия, концерты и добрые люди — это все что меня наполняет и вдохновляет. Я знаю у нас впереди ещё много нового, неизведанного, творческого, мелодичного, взрывного», — написала артистка в Instagram, поздравляя себя с праздником.

Она поблагодарила всех своих помощников, близких и, конечно же, поклонников за поддержку. Ну и чтобы не выпадать из тренда добавила хештэг #якалендарьПеревернуИсноваТРЕТЬЕсентября. Очевидно, для певицы эта песня Шуфутинского имеет большее значение, чем для всех остальных пользователей Интернета, вспоминающих о ней в эту дату.

Добавим, что Котова нередко балует своих подписчиков откровенными фото. Когда ей сделали замечание по этому поводу, Татьяна ответила, что просто делится своим настроением.

А вы слушаете сольные песни Котовой? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

день рожденияМихаил Шуфутинскийоткровенное фотопесня «Третье сентября»Татьяна Котова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Котова поздравила себя с днем рождения «Третьим сентября» Шуфутинского
Интересно?
Поделись с друзьями: