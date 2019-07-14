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Татьяна Котова ответила на критику своих откровенных фото

Певица заявила, что просто делится хорошим настроением.

Татьяна Котова ответила на критику своих откровенных фото
Татьяна Котова не перестает красоваться своими формами в Instagram. Фото: globallookpress.com

33-летняя певица Татьяна Котова (экс-«ВИА Гра») призналась в соцсети, что никогда не понимала, почему публикация откровенных, но красивых фотографий вызывает у некоторых подписчиков негатив. Сама артистка регулярно выкладывает в Instagram подобные снимки, демонстрируя своя шикарное тело. И, очевидно, сквозь тысячи восхищенных комментариев до нее дошла некоторая критика, что, так сказать, не всем нравятся ее полуголые снимки.

— Мы же тут не в научной лаборатории лекарство от бессмертия разрабатываем, а делимся своим настроением! — прокомментировала Котова контент своей странички.

Под это заявление была подобрана фотография Татьяны в купальнике на пляже острова Маврикий (Восточная Африка), на которой певица как будто специально дразнит подписчиков аппетитными формами.

Напомним, в 2006 году красавица завоевала титул «Мисс Россия», а через пару лет заменила Веру Брежневу в группе «ВИА Гра». Сейчас она занимается сольной карьерой и находится, что называется, «в самом соку». Однако Татьяна не торопится радовать публику новостью о своем замужестве, а тем временем поклонников певицы весьма интересует, кому же из мужчин достанется эта знойная блондинка.

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Тэги:

"ВИА Гра"«Мисс Россия»Татьяна Котова

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Татьяна Котова ответила на критику своих откровенных фото
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