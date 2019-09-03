Шуфутинский объяснил популярность песни «Третье сентября»

В этом году хиту исполняется 26 лет, при этом в широкой ротации песня так и не была.

Этой весной Михаилу Шуфутинскому исполнился 71 год. Примечательно, что 26 лет он поет песню «Третье сентября». Композитор намерен исполнять ее и дальше, так как композиция получилась поистине народной и душевной.

«Песня сразу стала хитом. Я её играл и пел на концертах. Но я не в формате наших теле и радио-передач. Поэтому ее никогда и не крутили», — рассказал Шуфутинский, передает RT.

Шансонье не предполагал тогда, что именно эта песня его прославит. Более того, она грустная, а потому изначально писалась «не для всех» и «не на каждый случай».

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«Она мне нравилась, поэтому я её и спел. Но у нас так народ устроен, что он и погрустить любит тоже», — артист.

Певец также признался, что какой-то конкретной истории, связанной с этой датой, у него нет. Но при этом, 3 сентября, правда несколько позже, у него родился внук.