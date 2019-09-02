ЗВЕЗДЫ

Сын Екатерины Шпицы пошел в первый класс

Рожденному от каскадера Константина Адаева Герману уже 7 лет.

Сын Екатерины Шпицы пошел в первый класс
Екатерина Шпица отдала сына в школу. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Актриса Екатерина Шпица присоединилась к числу звезд, которые 2 сентября 2019 года отвели своих детей в первый класс. 33-летняя артистка выложила в Instagram фото с сыном Германом, сообщив, что мальчик пошел в московскую школу № 1252 имени Сервантеса. Похоже, что следующие 11 лет паренька ждет углубленное изучение испанского языка.

Судя по фото, мама и сын в День знаний веселились от души. С утра актриса так вообще состарила ребенка с помощью приложения на смартфоне и показала этот снимок публике.

Напомним, Герман родился у Екатерины в браке с актером и каскадером Константином Адаевым. Артисты поженились в 2010 году, но после появления на свет наследника расстались.

В прошлом году Шпице очень красиво сделал предложение фитнес-тренер Руслан Панов. Пара уже выходит в свет, поклонники ожидают, когда же будет объявлена дата свадьбы.

А ваш ребенок радуется 1 сентября или грустит?

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День знанийЕкатерина ШпицаЗвездные детиШкола

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Сын Екатерины Шпицы пошел в первый класс
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