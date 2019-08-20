ЗВЕЗДЫ

Катерина Шпица вышла в свет с женихом

36-летний Руслан Панов работает фитнес-тренером и уже сделал актрисе предложение.

Катерина Шпица вышла в свет с женихом
https://www.instagram.com/katerinashpitsa/?hl=ru

После развода с первым мужем, каскадером Константином Адаевым, звезда долгое время скрывала личную жизнь. На многочисленных фестивалях и премьерах Катя появлялась с сыном — 7 летним Германом, называя его «главным мужчиной в своей жизни».

Однако на красной дорожке киносмотра «Короче» девушка изменила своим правилам и позировала фотографам со спутником — мускулистым красавцем.

Поклонники тут же узнали в избраннике звезды Руслана Панова. В октябре прошлого года тот сделал актрисе предложение сразу после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Булгакова. Растроганная таким поступком Катя сказала «Да».

Дату свадьбы влюбленные сообщать не торопятся. Но поклонники надеются, что она случится уже в этом году. Тем более что пара начала вместе посещать светские мероприятия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездные отношениязвездные романыКатерина ШпицаРуслан Панов

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Катерина Шпица вышла в свет с женихом
Интересно?
Поделись с друзьями: