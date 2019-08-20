Катерина Шпица вышла в свет с женихом

После развода с первым мужем, каскадером Константином Адаевым, звезда долгое время скрывала личную жизнь. На многочисленных фестивалях и премьерах Катя появлялась с сыном — 7 летним Германом, называя его «главным мужчиной в своей жизни».

Однако на красной дорожке киносмотра «Короче» девушка изменила своим правилам и позировала фотографам со спутником — мускулистым красавцем.

Поклонники тут же узнали в избраннике звезды Руслана Панова. В октябре прошлого года тот сделал актрисе предложение сразу после премьеры спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Булгакова. Растроганная таким поступком Катя сказала «Да».

Дату свадьбы влюбленные сообщать не торопятся. Но поклонники надеются, что она случится уже в этом году. Тем более что пара начала вместе посещать светские мероприятия.