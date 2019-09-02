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Актриса Екатерина Шпица в честь Дня знаний «состарила» сына

Таким образом звезда кино сообщила о том, что ее отпрыск пошел в 1-ый класс.

Актриса Екатерина Шпица в честь Дня знаний «состарила» сына
Екатерина Шпица/globallookpress.com

Герман, сын 33-летней актрисы Екатерины Шпица, вместе с другими школьниками страны отправился в первый класс. Однако любимица публики решила сообщить об этом поклонникам весьма нестандартно – она выложила в свой блог состаренное специальным приложением изображение мальчика.

«Много будешь знать – скоро состаришься! С днем знаний, друзья. Завтрашний первоклашка Герман передает всем привет!», — подписала она фотографию.

Надо сказать, что далеко не все поклонники оценили шутку девушки.

«Ваше сознание старит ваше тело. Подобные программы способствуют утилизации», «Ужас нашего городка», «Жутковато», — можно прочитать у нее в комментариях.

Напомним, не так давно подобным образом поступил коллега Екатерины Павел Прилучный, который «состарил» лицо трехлетней дочери Мии. А вот Стас Садальский не стал ставить эксперименты на своих родственниках. Он «прибавил годков» своей коллеге – Татьяне Васильевой.

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Актриса Екатерина Шпица в честь Дня знаний «состарила» сына
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