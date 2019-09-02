ЗВЕЗДЫ

Нахапетова показала фото внучки Веры Глаголевой со школьной линейки

Внучка актрисы учится в шестом классе.

Нахапетова показала фото внучки Веры Глаголевой со школьной линейки
Вера Глаголева. фото: globallookpress.com

Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года. У нее остались три дочки. Анна Нахапетова — талантливая актриса и балерина. Она подарила своей маме внучку Полину. Девушка дружна со своими родственниками и при любом удобном случае видится с Марией Нахапетовой,  а также Анастасией Шубской, которая проживает в США. Последняя год назад родила первенца — сына Сергея.

В этом году школьные линейки прошли не в День знаний, а 2 сентября. Внучка Глаголевой пошла в шестой класс. В соцсети Нахапетова поделилась снимками со школьной линейки. 12-летняя Полина была облачена в классическую форму, состоящей из юбки и черной блузки с бантиком. В руках она держала букет цветов. Девочка позировала с мамой, а также со своими одноклассницами.

«Как же быстро время то летит! И вот мы снова на линейке! Здравствуй школа, здравствуй 6 класс!», — написала Анна.

Поклонники тоже удивились тому, как быстро растут дети. Они пожелали внучке Глаголевой хорошего учебного года. «Хорошая дочка у вас», «С началом учебного года! Успехов вам», «Успехов Полиночке! Такая маленькая, изящная наша девочка!», «Успехов и легкости в учебе! 6-классницы такие взрослые нынче», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что у средней дочери Глаголевой Марии тоже есть дети. Она воспитывает 11-летнего Кирилла и Мирона, которому в этом году исполнится семь лет. Все наследники дружат и не так давно собирались вместе на первом дне рождения сына Шубской. Поклонники отмечают, что дочки великой актрисы очень заботливые и ответственные мамы.

А у вас дети учатся в школе или только готовятся сесть за парту?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НахапетоваВера ГлаголеваЗвездные дети

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нахапетова показала фото внучки Веры Глаголевой со школьной линейки
Интересно?
Поделись с друзьями: