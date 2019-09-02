Нахапетова показала фото внучки Веры Глаголевой со школьной линейки

Вера Глаголева ушла из жизни в августе 2017 года. У нее остались три дочки. Анна Нахапетова — талантливая актриса и балерина. Она подарила своей маме внучку Полину. Девушка дружна со своими родственниками и при любом удобном случае видится с Марией Нахапетовой, а также Анастасией Шубской, которая проживает в США. Последняя год назад родила первенца — сына Сергея.

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В этом году школьные линейки прошли не в День знаний, а 2 сентября. Внучка Глаголевой пошла в шестой класс. В соцсети Нахапетова поделилась снимками со школьной линейки. 12-летняя Полина была облачена в классическую форму, состоящей из юбки и черной блузки с бантиком. В руках она держала букет цветов. Девочка позировала с мамой, а также со своими одноклассницами.

«Как же быстро время то летит! И вот мы снова на линейке! Здравствуй школа, здравствуй 6 класс!», — написала Анна.

Поклонники тоже удивились тому, как быстро растут дети. Они пожелали внучке Глаголевой хорошего учебного года. «Хорошая дочка у вас», «С началом учебного года! Успехов вам», «Успехов Полиночке! Такая маленькая, изящная наша девочка!», «Успехов и легкости в учебе! 6-классницы такие взрослые нынче», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что у средней дочери Глаголевой Марии тоже есть дети. Она воспитывает 11-летнего Кирилла и Мирона, которому в этом году исполнится семь лет. Все наследники дружат и не так давно собирались вместе на первом дне рождения сына Шубской. Поклонники отмечают, что дочки великой актрисы очень заботливые и ответственные мамы.

А у вас дети учатся в школе или только готовятся сесть за парту?