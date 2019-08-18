Анна Нахапетова нежно призналась в любви к своим сёстрам

Балерина Анна Нахапетова на страничке в Instagram призналась в любви к своим родным сёстрам – Марии и Анастасии. Она опубликовала очень красивую фотографию, на которой стоит вместе со своими родственницами.

«Быть мыслями вместе, дышать в унисон и любить друг друга! Какое же счастье иметь таких сестёр, какое же счастье быть вместе», — заявила Анна Нахапетова.

Отметим, что старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, которая умерла от рака два года назад, танцует в Большом театре и снимается в кино. Мария Нахапетова сейчас проживает в Москве. У нее также есть актерский опыт. Она, к примеру, снялась в картине своего отца режиссера Родиона Нахапетова «Заражение».

Что касается младшей дочери Веры Глаголевой от второго брака Анастасии Шубской, то она год назад стала мамой. На свет появился мальчик по имени Сергей. Отцом ребенка является известный российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Пара проживает в столице США.