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Анна Нахапетова нежно призналась в любви к своим сёстрам

Дочери актрисы Веры Глаголевой выросли настоящими красавицами.

Анна Нахапетова нежно призналась в любви к своим сёстрам
Анна Нахапетова без ума от родных сестер/globallookpress.com

Балерина Анна Нахапетова на страничке в Instagram призналась в любви к своим родным сёстрам – Марии и Анастасии. Она опубликовала очень красивую фотографию, на которой стоит вместе со своими родственницами.

«Быть мыслями вместе, дышать в унисон и любить друг друга! Какое же счастье иметь таких сестёр, какое же счастье быть вместе», — заявила Анна Нахапетова.

Отметим, что старшая дочь актрисы Веры Глаголевой, которая умерла от рака два года назад, танцует в Большом театре и снимается в кино. Мария Нахапетова сейчас проживает в Москве. У нее также есть актерский опыт. Она, к примеру, снялась в картине своего отца режиссера Родиона Нахапетова «Заражение».

Что касается младшей дочери Веры Глаголевой от второго брака Анастасии Шубской, то она год назад стала мамой. На свет появился мальчик по имени Сергей. Отцом ребенка является известный российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Пара проживает в столице США.

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Анастасия ШубскаяАнна НахапетоваВера ГлаголеваМария НахапетоваРодион Нахапетов

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Анна Нахапетова нежно призналась в любви к своим сёстрам
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