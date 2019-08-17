«Помним и любим»: Успенская почтила память покойной Глаголевой

65-летняя певица призналась: в годовщину смерти актрисы она не смогла прийти на ее могилу.

65-летняя Любовь Успенская почтила память покойной Веры Глаголевой. Актриса и режиссер скончалась от онкозаболевания 16 августе 2018 года. Семья режиссера установила на могиле Веры Витальевны памятник под стеклянным куполом белой беседки.

Сама певица подметила, что не смогла прийти на Троекуровское кладбище в годовщину смерти актрисы. По словам Успенской, она жалеет о том, что из-за плотного гастрольного и концертного графика ей не удалось повидаться с семьей Глаголевой, ее дочерьми.

«Мы всегда помним и любим Веру. Это был честный, душевный, порядочный человек, который всегда был готов прийти на помощь», — добавила певица.

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Актриса скончалась на 62-м году жизни. Коллеги Веры Витальевны утверждали, что мало кто из ее окружения мог догадаться, что режиссер борется с тяжелой болезнью. Глаголева не смогла пропустить свадьбу младшей дочери Анастасии Шубской. Она полностью одобряла выбор девушки и гордилась своим зятем — хоккеистом Александром Овечкиным. Известие о кончине актрисы стало полной неожиданностью для ее близких друзей и поклонников. Несмотря на болезнь, Вера Глаголева делилась своими творческими планами и мыслями о новых интересных проектах. Однако воплотить задуманное ей так и не удалось.