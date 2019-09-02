«Ибо я шалун»: сын Нагиева примерил костюм священника

Кирилл выложил в Сеть интригующую фотографию в рясе.

Актер Кирилл Нагиев – истинный сын своего знаменитого отца Дмитрия Нагиева. Тоже любит пошутить и блеснуть отличными физическими данными.

В своем блоге он разместил фотографию в одежде священника, подписав: «Благословите меня, святой отец, ибо я шалун…»

Что это значит, Кирилл не пояснил, но можно предположить, что 30-летний мужчина поделился одним из своих актерских образов.

Напомним, Нагиев-младший отметил свой день рождения в последний день августа. Публика его запомнила по участию в телепроекте «Ревизорро-шоу» на телеканале «Пятница», сериалу «Принц Сибири» и фильму «Бригада-2».

В юбилей сына 52-летний Дмитрий Нагиев признался отпрыску в любви и разместил в своем блоге его фотографию с обнаженным торсом.