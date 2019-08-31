«Хорошие гены»: Нагиев поздравил сына с юбилеем

В последний день лета, 31 августа, сын актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Кирилл отмечает день рождения – накануне ему исполнилось 30 лет. Говорить о семье, в частности, о наследнике, звезда сериала «Кухня» не любит. Но в честь юбилея Кирилла телеведущий решил сделать небольшое исключение.

В блоге Нагиев обратился к сыну, высказав свои чувства.

«Моё любимое хобби — делать вид, что понимаю, чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю», — написал в социальной сети Дмитрий.

Фото для поздравления Нагиев-старший выбрал весьма провокационное. На черно-белом снимке его сын предстал с голым торсом. Ждать восторженных комментариев от подписчиков ведущему шоу «Голос» долго не пришлось.

Кирилл Нагиев пошел по стопам отца, выбрав актерскую карьеру. Он активно играет на театральной сцене и снимается в кино. Вскоре на широкие экраны выйдет фильм «Марафон желаний». В нем Кирилл сыграл главную роль.