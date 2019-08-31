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«Хорошие гены»: Нагиев поздравил сына с юбилеем

В коротком обращении артист признался единственному наследнику в любви.

«Хорошие гены»: Нагиев поздравил сына с юбилеем
Дмитрий Нагиев Фото: globallookpress.com

В последний день лета, 31 августа, сын актера и телеведущего Дмитрия Нагиева Кирилл отмечает день рождения – накануне ему исполнилось 30 лет. Говорить о семье, в частности, о наследнике, звезда сериала «Кухня» не любит. Но в честь юбилея Кирилла телеведущий решил сделать небольшое исключение.

В блоге Нагиев обратился к сыну, высказав свои чувства.

«Моё любимое хобби — делать вид, что понимаю, чего ты хочешь в жизни. С днём рождения, сынок. Счастье есть. Я тебя люблю», — написал в социальной сети Дмитрий.

Фото для поздравления Нагиев-старший выбрал весьма провокационное. На черно-белом снимке его сын предстал с голым торсом. Ждать восторженных комментариев от подписчиков ведущему шоу «Голос» долго не пришлось.

Дмитрий Нагиев. Фото
Дмитрий Нагиев. Фото

Кирилл Нагиев пошел по стопам отца, выбрав актерскую карьеру. Он активно играет на театральной сцене и снимается в кино. Вскоре на широкие экраны выйдет фильм «Марафон желаний». В нем Кирилл сыграл главную роль.

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«Хорошие гены»: Нагиев поздравил сына с юбилеем
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