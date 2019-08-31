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В Сети обсуждают фото Галкина и Пугачевой в год знакомства

Снимком поделились фанаты звездной пары.

В Сети обсуждают фото Галкина и Пугачевой в год знакомства
Алла Пугачева и Максим Галкин/ globallookpress.com

Максим Галкин и Алла Пугачева вместе уже 18 лет. Несмотря на разницу в возрасте (27 лет), их союз уже практически не вызывает сомнений в своей искренности.

Фото было неоднозначно воспринято публикой. Поклонники звездной пары искренне полюбовались на своих любимцев в период зарождения их любви. Однако не обошлось и без критики этого нестандартного союза.

На момент знакомства в 2001 году юмористу было 25 лет, а певице 52 года. Пугачева на тот момент была замужем за Киркоровым, который, кстати, их и познакомил во время фестиваля «Славянский базар». Какое-то время певица приглядывалась к артисту, не воспринимая его всерьез. Но слухи об их романе появились уже в этом же году, как только они записали совместную песню «Будь или не будь».

Впервые появляться вместе на публике они стали в 2008 году, уже после развода Примадонны с королем российской эстрады, а поженились спустя три года. Галкину было 35, а Пугачевой – 62 года.

В 2011 году с помощью суррогатной мамы у пары появились дети – двойняшки Лиза и Гарри. По заверениям артистов, они являются их стопроцентными биологическими родителями. Произвести на свет малышей удалось с помощью заранее замороженных яйцеклеток Пугачевой.

Напомним, ранее мы писали о теледебюте Лизы Галкиной, которая впервые спела песню на голубом экране три года назад в программе «МаксимМаксим».

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В Сети обсуждают фото Галкина и Пугачевой в год знакомства
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