В Сети появилось видео с дебютом Лизы Галкиной на телевидении

Звездный путь дочери Пугачева и Галкина начался три года назад, именно в это время юморист вел телевизионную программу «МаксимМаксим» на территории собственного замка. Его дети Лиза и Гарри частенько становились героями передачи.

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Про этот дебют помогли вспомнить поклонники популярного семейства. Они выложили на фанатской страничке Лизы в Instagram видео с ее музыкальной премьерой. Девочка в компании со своими родителями, братом и семьей Меньшовых спела песню про капитана. На тот момент малышке было всего 2 года, но уже тогда она обладала не по возрасту смелым и решительгным характером.

Даже не зная толком слов, Лиза сходу начала петь композицию, просто повторяя одни и те же слова.

Напомним, программа «МаксимМаксим» выходила на «1 Канале» с мая 2016 года по январь 2017 года. Юмористическое шоу телезрители сочли не смешным, поэтому его достаточно быстро закрыли.