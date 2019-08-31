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Домашнее видео: Лиза Галкина пришла в восторг от укулеле Преснякова

Дочь Пугачевой не сдержала эмоций и пустилась в пляс.

Домашнее видео: Лиза Галкина пришла в восторг от укулеле Преснякова
Никита Пресняков/instagram.com/npresnyakov/

На фанатской странице Лизы Галкиной в Instagram появилось домашнее видео Кристины Орбакайте. В кадре 28-летний Никита Пресняков, сын певицы, играет на укулеле.

Рядом с музыкантом, затаив дыхание, стоят его маленькие родственники: 5-летняя тетя Лиза Галкина, такого же возраста дядя Гарри Галкин и 7-летняя родная сестра Клавдия Земцова.

Малышам явно нравится игра Никиты, но они спокойно наблюдают за ним со стороны. Одна только Елизавета принимает в процессе деятельное участие, с удовольствием  двигаясь под музыку. 48-летняя Кристина Орбакайте, которая в этот момент снимает видео, не выдерживает и начинает смеяться.

Напомним, ранее мы писали о том, как младшая дочь Пугачевой покормила ручную козочку. Это произошло на одном из детских праздников. Лизе очень понравилось общаться с животным, она была удивлена, что рогатая ее не укусила.

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Гарри ГалкинГарри и Лиза ГалкиныКристина ОрбакайтеЛиза ГалкинаНикита Пресняков

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Домашнее видео: Лиза Галкина пришла в восторг от укулеле Преснякова
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