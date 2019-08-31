ЗВЕЗДЫ

Итальянский стиль: Наташа Королева оделась на отдыхе в черное

Певица съездила в Европу на очередной медовый месяц.

Итальянский стиль: Наташа Королева оделась на отдыхе в черное
Наташа Королева/globallookpress.com

Наташа Королева и Сергей Глушко провели 16-й медовый месяц в Италии. Напомним, недавно они с размахом отметили свою топазовую свадьбу. В отпуске звездная пара не особенно светилась в Сети, видимо, больше предпочитая наслаждаться обществом друг друга.

Королева порадовала своих поклонников лишь одним снимком рядом со своей подругой Юлианной. На нем певица предстает в довольно смелом образе: она совместила черное платье в горох с леопардовым принтом на серьгах и ободке. При этом на лице певицы практически нет макияжа.

Поклонники по большей части с восторгом восприняли стиль звезды.

«Ты прелесть, я обожаю твое творчество и характер, так держать», «Наташа – красавица. Шикарный ободок. Очень идет», «Наташка, наш лучик солнечный, когда смотрю на вас, так хочется задорного веселья, радости и счастья», — можно прочитать в комментариях под постом.

Часть фолловеров обратила внимание, что 46-летняя любимица публики немного сдала.

«Всегда восхищаюсь твоей внешностью, но сейчас не могу понять, что с лицом? Совсем изменилась надо вернуть прежнюю Наташу», «Постарела», «Годы берут свое», — отметились они.

А несколько комментаторов вообще разглядели в мужчине на заднем плане Сергея Лаврова, министра иностранных дел России.

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Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиСергей ГлушкоТарзан

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Итальянский стиль: Наташа Королева оделась на отдыхе в черное
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