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«Дом-2» — начало: в Сети появилось забавное видео с юными Абрикосовым и Чуевым

Ребята в 2005 году старались демонстрировать свою креативность.

«Дом-2» — начало: в Сети появилось забавное видео с юными Абрикосовым и Чуевым
Май Абрикосов/instagram.com/tertishnyi_official/

Телепроект «Дом-2» стартовал в 2004 году, и первые несколько лет его участники пытались максимально проявлять себя творчески. Недавно в Сети появилось архивное видео, где Май Абрикосов (Роман Тертишный) показывает юмористический этюд, посвященный отъезду Андрея Чуева за пределы «периметра».

Май встал на ходули, измазал лицо белой краской и спел песню под знаменитую мелодию из мюзикла «Призрак оперы». Чуев просто умирал со смеху. Зрителям сюжет тоже пришелся по вкусу. Под видео появилось множество комментариев от пользователей, которые смотрели шоу с первых лет его существования.

«В первые годы шоу ребята приходили жить и искать любовь, а сейчас на работу приходят, на заработки», «Интереснее был «Дом-2» в те дни, и участники были интересны, а сейчас каких-то скучных приводят», «Было интересней, потому что соблюдались правила шоу, было уважение к зрителю, к ведущим. А сейчас бардак и хаос, задача шоу – только хайп», «Раньше лайков не ждали и рекламных денег, все было искреннее», «Личности в «Доме-2» сейчас – большая редкость», –написали подписчики.

Напомним, в настоящее время Абрикосов живет в деревне в доме своей бабушки и ведет затворнический образ жизни, Чуев стал предпринимателем, творчеством не занимается.

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«Дом-2»«Дом-2»: последние новостиАндрей ЧуевМай Абрикосов

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«Дом-2» — начало: в Сети появилось забавное видео с юными Абрикосовым и Чуевым
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