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Май Абрикосов попросил не сравнивать Бузову с великими людьми

По словам экс-участника проекта «Дом-2», кому-то просто выгодна шумиха вокруг певицы.

Май Абрикосов попросил не сравнивать Бузову с великими людьми
Абрикосов нелестно высказался о талантах Бузовой/https://www.instagram.com/tertishnyi_official/

Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов, который, как известно, много лет назад уехал жить в деревню, раскритиковал в Instagram свою бывшую коллегу по шоу Ольгу Бузову. Поводом послужила недавняя история, когда телеведущая, облизывая тарелку с супом, назвала себя блокадницей.

Абрикосов отметил, что Бузову раскритиковали многие известные личности. Среди них оказался и актер Михаил Боярский. При этом Абрикосов не понимает, почему некоторые защитники Бузовой стали оскорблять «главного мушкетера страны». Они назвали его бездарным актером, плохим отцом, глупым стариком и сумасшедшим, который на старость лет выжил из ума.

«И тут закрадывается червячок сомнений – ну, не может быть, чтобы народ настолько извратился и на белое говорил чёрное, а на чёрное – белое! Возникло такое подозрение, что эти ужасные комментарии пишут мама, бабушка, сестра и подружки Оли Бузовой, обеляя свою «доцю». Я на многое готов закрыть глаза в нынешнем обществе, однако талант Боярского не меркнет и никогда не померкнет, как бы кому не хотелось. Придите в себя, дамы!» — заявил Май Абрикосов.

Он попросил не сравнивать Ольгу Бузову с великими людьми, легендарными артистами и певцами. Абрикосов заметил, что раньше считал, что у певицы огромная армия поклонников. Сейчас же он думает, что фанатов не так много и действуют они беспринципно.

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ЛенинградМай АбрикосовМихаил БоярскийОльга Бузова

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Май Абрикосов попросил не сравнивать Бузову с великими людьми
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