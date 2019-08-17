Май Абрикосов попросил не сравнивать Бузову с великими людьми

Экс-участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов, который, как известно, много лет назад уехал жить в деревню, раскритиковал в Instagram свою бывшую коллегу по шоу Ольгу Бузову. Поводом послужила недавняя история, когда телеведущая, облизывая тарелку с супом, назвала себя блокадницей.

Абрикосов отметил, что Бузову раскритиковали многие известные личности. Среди них оказался и актер Михаил Боярский. При этом Абрикосов не понимает, почему некоторые защитники Бузовой стали оскорблять «главного мушкетера страны». Они назвали его бездарным актером, плохим отцом, глупым стариком и сумасшедшим, который на старость лет выжил из ума.

больше по теме Бузова пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу Звезда отдыхает и работает на райском острове.

«И тут закрадывается червячок сомнений – ну, не может быть, чтобы народ настолько извратился и на белое говорил чёрное, а на чёрное – белое! Возникло такое подозрение, что эти ужасные комментарии пишут мама, бабушка, сестра и подружки Оли Бузовой, обеляя свою «доцю». Я на многое готов закрыть глаза в нынешнем обществе, однако талант Боярского не меркнет и никогда не померкнет, как бы кому не хотелось. Придите в себя, дамы!» — заявил Май Абрикосов.

Он попросил не сравнивать Ольгу Бузову с великими людьми, легендарными артистами и певцами. Абрикосов заметил, что раньше считал, что у певицы огромная армия поклонников. Сейчас же он думает, что фанатов не так много и действуют они беспринципно.