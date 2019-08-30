Смехова показала, как худеет в костюме с электродами

Звезда экрана гордится своей фигурой, радуя поклонников фотографиями с каждого отпуска.

Но, как оказалось, благодарить Смеховой стоит не только хорошую генетику. Звезда экрана не прогуливает и тренировки. А на днях попробовала «ленивый фитнес» и ей понравилось.

«Супер тренировка в специальном костюме с электродами и всего на 20 минут, это как час с лишним в зале с нагрузками», — подписала Алика ролик с занятий.

больше по теме Смехова объяснила, почему стала предпочитать яркую одежду Ранее артистка делала акцент на наряды черного цвета.

Среди поклонников этого же костюма и есть и Дмитрий Маликов, а также многие другие российские звезды. Любопытно, что изначально костюмы со стимуляцией мышц создавались для космонавтов. Чтобы мышцы не атрофировались в полете, те надевали их на несколько часов в день.

Секретную разработку советские ученые долгое время держали в тайне, пока ее не взяли на вооружение модные фитнес-клубы по всему миру.