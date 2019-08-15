ЗВЕЗДЫ

Дмитрий Маликов приобрел для похудения «космический костюм»

49-летний композитор пополнил ряды сторонников «ленивого фитнеса».

Дмитрий Маликов приобрел для похудения «космический костюм»
https://www.instagram.com/dmitriy_malikov/

Дмитрий Маликов и его супруга Елена стали во второй раз родителями зимой прошлого года. Теперь молодому папе приходится непросто: бегать за годовалым Марком по двору, играть в куличики и вставать к крохе по ночам. Именно поэтому певец тщательно следит за собственным здоровьем. Питается правильно и не пропускает тренировки…

А на днях певец попробовал и новый фитнес для ленивых. И под руководством тренера прошел первую тренировку в костюме электро-мышечной стимуляции.

«Дяде Диме лень в спортзал ходить. Экспериментирую с токами высокого напряжения», — подписал Маликов забавный ролик с эксперимента.

Любопытно, что модные костюмы, которые все чаще появляются в спортзалах на звездах, создавались изначально для космонавтов. Так как полеты занимали много времени, то мышцы атрофировались и у покорителей звезд возникали проблемы с позвоночником.

Учёные держали эту технологию в строгой тайне многие годы. После того как о ней узнал весь мир, её стали применять в реабилитационной медицине, а следом ноу-хау стало и модным направлением в фитнесе. Примечательно, что находясь в подобном костюме, мышцы получают куда большую нагрузку, что позволяет сократить время занятий до 20–30 минут.

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Дмитрий Маликов приобрел для похудения «космический костюм»
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