ЗВЕЗДЫ

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»

52-летний артист не успевал вовремя поднести микрофон ко рту, и это заметили зрители.

Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
https://www.instagram.com/fkirkorov/

Скандал, приключившийся с Филиппом Бедросовичем на фестивале, получил неожиданное продолжение. Несмотря на всю несдержанность артиста и его желание непременно отрепетировать номер с камерами, он промахнулся мимо фонограммы.

Произошло это, к слову, с другим выступлением артиста. Однако зрители эту деталь подметили, а ролик с концерта попал в сеть.

Что же до самого короля российской эстрады, то он не стал прерывать песню и начинать номер сначала. А всего-то сделал вид, что ничего и не случилось.

Напомним, накануне за певца вступились многие российские знаменитости. Звезды отметили, что Филипп — человек творческий и нельзя принимать его слова, адресованные к техническому персоналу, буквально. К тому же желание отрепетировать лишний раз номер похвально и в этом нет уж точно ничего плохого.

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Тэги:

«Новая волна»СочиФилипп Киркоров

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Филипп Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне»
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