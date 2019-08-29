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Разин назвал провокацией инцидент с Киркоровым на «Новой волне»

Продюсер вступился за поп-короля, нецензурно выругавшегося на репетиции в Сочи.

Разин назвал провокацией инцидент с Киркоровым на «Новой волне»
Андрей Разин поддержал Филиппа Киркорова. Фото: globallookpress.com

Андрей Разин не остался в стороне от скандала, разгоревшегося после инцидента с Филиппом Киркоровым на «Новой волне» в Сочи. По словам создателя «Ласкового мая», все случившееся – провокация, которую решили устроить непонятно как попавшие на репетицию поп-короля люди.

Продюсер поддержал своего звездного коллегу в Instagram. Разин отметил, что такому талантливому и творческому человеку, как Филипп, непросто вытерпеть, когда что-то идет не так, как задумано. Конечно, высказался он нецензурно, но винить за это его не стоит. А те, кто записал видео с вышедшим из себя поп-королем, совершили подлый поступок.

«Прошу все сказанные Филиппом, слова не принимать близко к сердцу… Я полностью на стороне Филиппа», – написал продюсер в соцсети, опубликовав архивный совместный снимок с Киркоровым.

Напомним, в ролике, который возмутил общественность, исполнитель осыпает бранью работников сцены на репетиции в Сочи и заявляет, что шоу не начнется, пока не будут выполнены его условия. Артист потребовал, чтобы ему предоставили возможность час поработать с телекамерами.

С точкой зрения Разина согласен и Иосиф Пригожин. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, муж Валерии признался, что и сам иногда готов обругать организаторов концертов за допущенные ошибки.

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Андрей РазинКонкурс "Новая волна"Филипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости

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Разин назвал провокацией инцидент с Киркоровым на «Новой волне»
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