Разин назвал провокацией инцидент с Киркоровым на «Новой волне»

Андрей Разин не остался в стороне от скандала, разгоревшегося после инцидента с Филиппом Киркоровым на «Новой волне» в Сочи. По словам создателя «Ласкового мая», все случившееся – провокация, которую решили устроить непонятно как попавшие на репетицию поп-короля люди.

Продюсер поддержал своего звездного коллегу в Instagram. Разин отметил, что такому талантливому и творческому человеку, как Филипп, непросто вытерпеть, когда что-то идет не так, как задумано. Конечно, высказался он нецензурно, но винить за это его не стоит. А те, кто записал видео с вышедшим из себя поп-королем, совершили подлый поступок.

«Прошу все сказанные Филиппом, слова не принимать близко к сердцу… Я полностью на стороне Филиппа», – написал продюсер в соцсети, опубликовав архивный совместный снимок с Киркоровым.

Напомним, в ролике, который возмутил общественность, исполнитель осыпает бранью работников сцены на репетиции в Сочи и заявляет, что шоу не начнется, пока не будут выполнены его условия. Артист потребовал, чтобы ему предоставили возможность час поработать с телекамерами.

С точкой зрения Разина согласен и Иосиф Пригожин. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, муж Валерии признался, что и сам иногда готов обругать организаторов концертов за допущенные ошибки.