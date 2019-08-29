«Поставьте себя на его место»: Лоза высказался о ругани Киркорова

На «Новой волне» в Сочи артист грубо попросил отрепетировать его номер с камерами.

Несдержанное поведение короля поп-музыки на репетиции «Новой волны» обсуждают его коллеги. Филипп Киркоров на повышенных тонах попросил отрепетировать номер «Лунный гость» с камерами и был возмущен, узнав, что технические службы отлучились на обед.

Первым за артиста заступился директор фестиваля Александр Румянцев. Мужчина отметил, что Филипп «немного не сдержался», но в итоге «результат был хорошим».

Следующим высказался певец Юрий Лоза. Тот предложил всем поставить себя на место исполнителя.

«Надо знать историю конфликта, чтобы судить, — заявил композитор в эфире Национальной Службы Новостей. — Думаю, были какие-то договоренности. И, конечно, хочется, чтобы люди держали слово».

Лоза предположил, что певцу «что-то гарантировали, а не додали».

«Вот и теперь поставьте себя на его место. Вы что, радоваться будете?» — заметил он.

При этом сам Киркоров не стал концентрировать внимание на конфликте. А всех поблагодарил за то, что выступление все же состоялось.

«Это был непростой номер, с глубоким смыслом и определенным месседжем, — поделился Киркоров. — Спасибо ещё раз, и до встречи снова и снова в творческой Галактики смелых и самоотверженных!».