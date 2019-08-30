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Гарик Мартиросян загадал подписчикам загадку про Киркорова и Ревву

Юморист спросил у поклонников, кто его любимый певец.

Гарик Мартиросян загадал подписчикам загадку про Киркорова и Ревву
Гарик Мартиросян задал подписчикам провокационный вопрос. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Известный шоумен и юморист Гарик Мартиросян загадал загадку своим подписчикам в Instagram. Он выложил совместное фото Филиппа Киркорова и Артура Пирожкова (сценический псевдоним Александра Реввы), указав, что на этом снимке запечатлен его любимый певец. Пользователям сети продюсер Comedy Club предложил угадать: кого из этих артистов он имел в виду.

Мнения комментаторов разделились примерно поровну, но многие попытались найти в этом вопросе подвох. Некоторые подписчики Мартиросяна предположили, что любимый певец — это тот, кто фотографирует, так как на него показывают пальцами оба артиста, или ответ изображен на расписном пиджаке Киркорова. В итоге всё свелось к обсуждению вокальных данных обоих звезд.

Напомним, недавно Филипп Бедросович устроил скандал на конкурсе «Новая волна». Репетируя свой номер, артист потребовал, что в процесс включились операторы с камерами. Когда персонал ему возразил, что уже не осталось времени, певец выступил на работников сцены с гневной тирадой, подкрепляя свою речь нецензурными словами. Кстати, другой певец Юрий Лоза поддержал своего коллегу и не стал осуждать Киркорова.

А кто ваш любимый певец из этой пары?

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Тэги:

Александр РевваАртур ПирожковГарик МартиросянзагадкаФилипп Киркоров

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Гарик Мартиросян загадал подписчикам загадку про Киркорова и Ревву
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