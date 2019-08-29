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Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»

Певец нецензурно высказался по поводу персонала конкурса.

Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»
ФИЛИПП КИРКОРОВ/INSTAGRAM.COM/FKIRKOROV/

На кадры видео попал скандал, который накануне в Сочи устроил король российской эстрады Филипп Киркоров. Артистка категорически не устраивала работа персонала, занятого на конкурсе, что он в нецензурной формы и высказал со сцены в микрофон.

«Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем? Плевать мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую с камерами. Пока здесь не появятся камеры, ничего здесь не будет! И не говорите мне, что у вас шоу начинается в восемь!» — возмущается певец.

Но, несмотря на бурную реакцию певца, автор ролика все же смеется. Девушке непривычно видеть звезду в таком виде, пишет РЕН ТВ.

Напомним, международный конкурс стартовал на юге России 24 августа. В конкурсе принимают участие 13 финалистов из 11 стран мира.

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Тэги:

звездный скандалФестиваль "Новая волна-2019"Филипп КиркоровФилипп Киркоров последние новости

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Киркоров устроил скандал на репетиции «Новой волны»
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