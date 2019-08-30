Дарья Мороз показала, чем занимается их с Богомоловым дочь

8-летняя Аня ездит с мамой по делам и уже читает книги на немецком.

Мороз и Богомолов сохранили прекрасные отношения даже после расставания. Дарья до сих пор при случае говорит, что Константин «невероятно талантливый человек». К тому же, у них растет общая дочь Анна.

Девочка похожа на обоих родителей. Но по характеру вдумчивая и рассудительная как и отец. На днях Мороз выложила видео с Анной, подписав его «папина дочка».

В ролике девочка сидит в маминой машине и ездит с ней по делам. В руках у Ани толстая книга. Школьница смутилась, когда мама направила на нее камеру и добавила: «Сейчас твоему папе отправлю. Какая у него дочь читающая».

Заметим, что дочь Мороз и Богомолова и правда показывает невероятные успехи. Так к весне она окончила по ускоренной программе всю начальную школу. А сейчас в свои 8 лет Аня идет уже в четвертый класс.