Мороз поделилась первыми кадрами со съемок «Содержанок 2»

Участники съемочной группы отметили, что работать над продолжением куда ответственнее, тем более после успешного начала.

Первый сезон «Содержанок», вышедший на экраны этой весной, стал настоящей сенсацией. 8-серийный фильм — кинодебют театрального режиссера Константина Богомолова, прославил нынешнего возлюбленного Собчак для широкого зрителя.

А с окончанием последней серии заговорили и о продолжении проекта, показавшего «неприглядную» сторону Москвы.

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О начале съемок актриса Мороз, исполнившая одну из главных ролей, сообщила несколько дней назад. Теперь же экс-спутница режиссера разместила первый кадр со съемочной площадки на своей странице в инстаграм.

«Сила женщин или «Содержанки-2», — подписала она снимок.

А генеральный продюсер Ирина Сосновская добавила, что «делать продолжение еще ответственнее».

«Свершилось! Делать продолжение страшнее, чем новый проект. Но мы сможем», — подписала она видео с символичным разбитием тарелочки.

Любопытно, что Дарья Мороз сыграла полицейского Елену Широкову. Девушка оставила мужа и сына ради любимого человека. Однако в самый последний момент первого сезона героиня узнает, что именно он и является преступником в деле, которое она расследовала.