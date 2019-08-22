Мороз поделилась первыми кадрами со съемок «Содержанок 2»

Первый сезон «Содержанок», вышедший на экраны этой весной, стал настоящей сенсацией. 8-серийный фильм — кинодебют театрального режиссера Константина Богомолова, прославил нынешнего возлюбленного Собчак для широкого зрителя.
А с окончанием последней серии заговорили и о продолжении проекта, показавшего «неприглядную» сторону Москвы.
О начале съемок актриса Мороз, исполнившая одну из главных ролей, сообщила несколько дней назад. Теперь же экс-спутница режиссера разместила первый кадр со съемочной площадки на своей странице в инстаграм.
«Сила женщин или «Содержанки-2», — подписала она снимок.
А генеральный продюсер Ирина Сосновская добавила, что «делать продолжение еще ответственнее».
«Свершилось! Делать продолжение страшнее, чем новый проект. Но мы сможем», — подписала она видео с символичным разбитием тарелочки.
Любопытно, что Дарья Мороз сыграла полицейского Елену Широкову. Девушка оставила мужа и сына ради любимого человека. Однако в самый последний момент первого сезона героиня узнает, что именно он и является преступником в деле, которое она расследовала.