Мороз показала, как их с Богомоловым дочь собирается в школу

В этом году 8-летняя Анна пойдет в четвертый класс.

35-летняя актриса занята на съемках сериала «Содержанки»… Второй сезон скандальной мелодрамы начали снимать на прошлой неделе.

Пока же звезда вся разъездах, ее дочь, Анна, сама собралась в школу. Мороз поделилась фотографией заметно подросшей дочурки.

Анна, рожденная в браке Мороз с театральным режиссером Константином Богомоловым, учится в немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве.

«Пока мама на гастролях, эта загорелая девушка пошла уже в 4-й класс», — поделилась Дарья.

Кроме обычной школы Аня посещает художественную и уже сейчас рисует картины маслом. Поговаривают, что Мороз даже как-то собиралась устроить выставку картин дочери. Ведь уже есть те, кто готов приобрести творения юной художницы.